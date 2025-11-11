Підтримати
Влада Мирнограда запрошує місцевих обговорити актуальні питання у Павлограді: коли та де

Богдан Комаровський
Вже завтра, 12 листопада, у Павлограді проведуть особистий прийом жителів Мирноградської громади. Їх запрошують обговорити актуальні питання. 

Про це повідомили у Мирноградській МВА. 

Зустріч проведуть 12 листопада за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 125/2. Вона триватиме впродовж трьох годин: з 9:00 по 12:00. 

Ймовірно, особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Однак, уточнили Вільному Радіо у відомстві, якщо його не буде — призначать іншого уповноваженого. 

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують. 

Нагадаємо, на листопад 2025-го у Мирноградській громаді залишаються близько 1,5 тисячі жителів.

