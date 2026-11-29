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30 листопада голова Новогродівської військової адміністрації Костянтин Дробот спілкуватиметься з переселенцями громади онлайн. Охочі зможуть отримати відповіді на свої запитання впродовж години. Як долучитися — читайте далі.
Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.
Онлайн-прийом проведе начальник Новогродівської міської військової адміністрації Костянтин Дробот. Переселенці громади зможуть звернутися до посадовця зі своїми питаннями.
Зустріч відбудеться 30 листопада з 10:00 до 11:00.
Для участі потрібно перейти за посиланням на відеоконференцію.
Звернення учасників розглядатимуть по черзі. Якщо немає можливості самостійно під’єднатися до відеозустрічі, можна звернутися до контактного центру за номером: +38 (099) 961-71-91.
Працівники центру зареєструють звернення та повідомлять точний час, коли можна буде поспілкуватися з очільником громади.
Нагадаємо, Новогродівська МВА визначила, скільки грошей громада планує отримати та витратити у 2027-2029 роках. 2027 році бюджет має становити 164,6 мільйона гривень. До 2029 року загальний бюджет громади прогнозують на рівні 182,5 мільйона гривень.