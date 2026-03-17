Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2025 році влада Покровська звернулася до суду, аби стягнути з власника землі під колишнім заводом борг. Спочатку суд задовільнив вимогу посадовців частково, однак вже у 2026-му їм вдалося домогтися повної суми відшкодування. У бюджет мають повернути близько 2,2 мільйона гривень.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Близько року тривала справа, у якій влада Покровська хотіла стягнути 2,28 мільйона гривень з власника будівель на території колишнього заводу пилоподавлення. Він заборгував місцевому бюджету гроші, оскільки не платив оренду за землю.

Чоловік заволодів об’єктами ще у 2015 році, однак й дотепер не оформив документи, які б засвідчили право користування землею. Тож, відповідно, й не платив, пояснювали посадовці. У квітні 2026-го суд задовільнив позов Покровської МВА проти підприємця частково — зменшили компенсацію до 1, 35 мільйона гривень. Тоді вони не погодилися з таким рішення та готували апеляцію.