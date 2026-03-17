У 2025 році влада Покровська звернулася до суду, аби стягнути з власника землі під колишнім заводом борг. Спочатку суд задовільнив вимогу посадовців частково, однак вже у 2026-му їм вдалося домогтися повної суми відшкодування. У бюджет мають повернути близько 2,2 мільйона гривень.
Про це повідомили у Покровській МВА.
Близько року тривала справа, у якій влада Покровська хотіла стягнути 2,28 мільйона гривень з власника будівель на території колишнього заводу пилоподавлення. Він заборгував місцевому бюджету гроші, оскільки не платив оренду за землю.
Чоловік заволодів об’єктами ще у 2015 році, однак й дотепер не оформив документи, які б засвідчили право користування землею. Тож, відповідно, й не платив, пояснювали посадовці. У квітні 2026-го суд задовільнив позов Покровської МВА проти підприємця частково — зменшили компенсацію до 1, 35 мільйона гривень. Тоді вони не погодилися з таким рішення та готували апеляцію.
У березні 2026-го Верховний суд скасував попередні рішення та повернув справу на новий розгляд. За його висновками, повністю задовольнили позов влади Покровська — підприємство зобов’язали сплатити 2,28 мільйона гривень до місцевого бюджету.
Нагадаємо, за чотири роки Покровська міська військова адміністрація жодного разу не виконала судових рішень щодо повторного розгляду заяв на компенсації за зруйноване житло. За законом вона зобовʼязана це зробити.