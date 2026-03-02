Влада Покровська почала приймати заявки на на тимчасове житло для ВПО громади: як податися

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З 2 березня жителі Покровської громади можуть подавати документи для участі у програмі забезпечення житлом ВПО. Що потрібно для участі та куди звертатися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Покровській МВА.

Відсьогодні місцева влада прийматиме заявки на участь у програмі забезпечення житлом переселенців громади. Податися можна через Центр надання адміністративних послуг Покровської МВА з таким пакетом документів:

паспорт та документ, що підтверджує громадянство України;

довідка ВПО (а також копії довідок членів сім’ї);

витяг про реєстрацію або фактичне проживання;

підтвердження родинних зв’язків;

РНОКПП членів сім’ї;

документи, що підтверджують право на пріоритетність;

для працівників релокованих підприємств громади зі стажем понад 5 років — довідку з місця роботи.

Якщо пакет передає представник — він має надати власні документи та довіреність.

Після цього відомості зареєструють та передадуть для подальшого розгляду до профільного відділу. Оновлення даних в обліковій справі, зазначили у військовій адміністрації, також організували через ЦНАП.

Отримати консультацію або ж допомогу можна за цим номером телефону: 0-800-334-304.

Нагадаємо, за чотири роки Покровська міська військова адміністрація жодного разу не виконала судових рішень щодо повторного розгляду заяв на компенсації за зруйноване житло. За законом вона зобовʼязана це зробити.