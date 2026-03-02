Влада Покровська почала приймати заявки на на тимчасове житло для ВПО громади: як податися

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
З 2 березня жителі Покровської громади можуть подавати документи для участі у програмі забезпечення житлом ВПО. Що потрібно для участі та куди звертатися — читайте далі.
Про ініціативу повідомили у Покровській МВА.
Відсьогодні місцева влада прийматиме заявки на участь у програмі забезпечення житлом переселенців громади. Податися можна через Центр надання адміністративних послуг Покровської МВА з таким пакетом документів:
Якщо пакет передає представник — він має надати власні документи та довіреність.
Після цього відомості зареєструють та передадуть для подальшого розгляду до профільного відділу. Оновлення даних в обліковій справі, зазначили у військовій адміністрації, також організували через ЦНАП.
Отримати консультацію або ж допомогу можна за цим номером телефону: 0-800-334-304.
Нагадаємо, за чотири роки Покровська міська військова адміністрація жодного разу не виконала судових рішень щодо повторного розгляду заяв на компенсації за зруйноване житло. За законом вона зобовʼязана це зробити.