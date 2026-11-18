Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Завершити обʼєднання чотирьох сільських шкіл Покровської громади із Гришинською гімназією планують у 2027 році: поки тривають громадські обговорення. Серед причин такого рішення — найбільша з-поміж сільських закладів кількість учнів та працівників.

Про це повідомили в Покровській міській військовій адміністрації.

Там вказують, що у 2021-му до управління Покровської громади перейшли Лисівська, Гришинська, Срібненська, Новотроїцька та Піщанська школи. Усі вони забезпечували навчання з 1-го по 11-й класи. Однак невелика кількість учнів не давала змоги повноцінно організувати профільне навчання відповідно до вимог законодавства. Зокрема, у комунальному ліцеї мають функціонувати щонайменше два класи за трьома профілями на рівні профільної середньої освіти.

“За малочисельного контингенту забезпечити такі умови ставало дедалі складніше. Тому перепрофілювання шкіл у гімназії стало необхідним кроком для збереження базової освіти та продовження профільного навчання випускників у міських ліцеях громади”, — вказують посадовці.

Вони додають, що державне фінансування на оплату праці педагогів передбачають для закладів, у яких навчається не менше 60 учнів. Тому з 1 вересня 2026 року сільські гімназії, які не відповідають цьому критерію, не отримуватимуть державної субвенції на оплату праці вчителів. Разом із тим вартість навчання там одного учня зростала — ще у 2024 році сягнула 44 тисяч гривень.

Окрім цього, зменшення кількості учнів позначилося і на педагогічному навантаженні. З 2024-го в сільських закладах не проводили набір до перших класів, тож надалі кількість учнів мала скорочуватися. Через це зменшувалася кількість класів і можливості забезпечити вчителів роботою за фахом, пояснюють у військовій адміністрації.

На подальшу роботу шкіл впливають і наслідки російської агресії: руйнування будівель, погіршення безпекової ситуації та вимушений виїзд населення, зі слів посадовців, обмежують можливості відновлення очного навчання. Тож нині у громаді тривають обговорення щодо приєднання Лисівської, Срібненської, Новотроїцької та Піщанської гімназій до Гришинської — серед зазначених сільських закладів вона має найбільшу кількість учнів і вчителів.

Завершити цей процес планують у 2027-му.

Нагадаємо, чотири заклади освіти Покровської громади приєднали до інших через відсутність учнів.