Влада Світлодарська запрошує на прийом жителів громади: допомагатимуть з правових питань (деталі)

26 лютого влада Світлодарська організує онлайн-зустріч з жителями громади. Упродовж двох годин охочі зможуть отримати первинну правову допомогу. Потрапити на зустріч можна за попередньою реєстрацією. Як це зробити — читайте далі.

Про прийом повідомили на сайті Світлодарської МВА.

26 лютого з 14:00 до 16:00 жителі громади зможуть отримати безкоштовну первинну юридичну допомогу. Під час зустрічі надаватимуть відповіді на питання, які належать до компетенції Світлодарської міської військової адміністрації.

Консультацію проводитиме в.о. начальника юридичного відділу Вікторія Бичковська в онлайн-форматі через Google Meet. Для участі потрібна попередня реєстрація — за цим посиланням.

Зазначимо, що на додаткові запитання від громадян влада представники МВА відповідають за такими контактами:

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року (від січня по березень) для переселенців зі Світлодарської громади регулярні прийоми проводить начальник міської ВА, а також в.о. начальниці юрвідділу військової адміністрації. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, яку допомогу можна отримати, за яким графіком проводять зустрічі та як до них доєднатися.