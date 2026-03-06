Зробити резюме статті: (ChatGPT)
1127 ударів з боку країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області поліція зафіксувала протягом 5 березня 2026 року. Влучання відбувалися не лише в районі лінії фронту, але й в щонайменше трьох населених пунктах. На фронті водночас триває російський наступ.
Поліція 5 березня зафіксувала наслідки ударів по трьох населених пунктах регіону: містах Костянтинівка, Слов’янськ та Дружківка. По них били дронами різного типу, а також авіабомбою.
У Костянтинівці через удар FPV-дроном поранень зазнала одна людина.
По Дружківці вдарили 250-кілограмовою авіабомбою та дронами — пошкоджені два будинки й котельня. По Слов’янську били п’ятьма безпілотниками, зокрема моделей “Молнія-2” і “Гранат-4” — пошкоджені 14 приватних будинків, трактор та автомобіль.
Також поліції стало відомо про поранення цивільної людини у Лимані, що сталося внаслідок удару 4 березня.
Загалом, за підрахунками поліції, за добу 5 березня на Донеччині зазнали руйнувань 20 цивільних об’єктів, з них 16 — житлові будинки.
Розширені дані стосовно обстрілів надає начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він стверджує, що від ранку 5 березня по ранок 6 березня обстріли фіксували також у Новотроїцькому, Торецькому, Лимані та Привіллі.
Нагадаємо, Німеччина виділяє додаткове фінансування для протидії російським ударам по об’єктах енергетики в Україні. Йдеться про допомогу у розмірі 200 млн євро, яка призначена для зміцнення захисту критичної енергетичної інфраструктури від ударів російських військ.