1127 ударів з боку країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області поліція зафіксувала протягом 5 березня 2026 року. Влучання відбувалися не лише в районі лінії фронту, але й в щонайменше трьох населених пунктах. На фронті водночас триває російський наступ.

У Костянтинівці поранена одна людина

Поліція 5 березня зафіксувала наслідки ударів по трьох населених пунктах регіону: містах Костянтинівка, Слов’янськ та Дружківка. По них били дронами різного типу, а також авіабомбою.

У Костянтинівці через удар FPV-дроном поранень зазнала одна людина.

По Дружківці вдарили 250-кілограмовою авіабомбою та дронами — пошкоджені два будинки й котельня. По Слов’янську били п’ятьма безпілотниками, зокрема моделей “Молнія-2” і “Гранат-4” — пошкоджені 14 приватних будинків, трактор та автомобіль.

Також поліції стало відомо про поранення цивільної людини у Лимані, що сталося внаслідок удару 4 березня.

Загалом, за підрахунками поліції, за добу 5 березня на Донеччині зазнали руйнувань 20 цивільних об’єктів, з них 16 — житлові будинки.

Розширені дані стосовно обстрілів надає начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він стверджує, що від ранку 5 березня по ранок 6 березня обстріли фіксували також у Новотроїцькому, Торецькому, Лимані та Привіллі.

Найбільше атак фіксували на Покровському та Костянтинівському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові здійснили шість атак, намагаючись прорвати оборону ЗСУ в напрямку населених пунктів Чернещина, Дробишеве та Лиман;

на Слов’янському напрямку протягом минулої доби українські військовослужбовці зупинили шість спроб просування окупантів у районі населеного пункту Закітне, а також в напрямку Ямполя, Платонівки та Рай-Олександрівки;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 19 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка, а також в бік Іллінівки та Степанівки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 21 штурм російських військових у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік Білицького, Новоолександрівки й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку російські військові атакували п’ять разів у районах Новогригорівки та Красногірського.

Нагадаємо, Німеччина виділяє додаткове фінансування для протидії російським ударам по об’єктах енергетики в Україні. Йдеться про допомогу у розмірі 200 млн євро, яка призначена для зміцнення захисту критичної енергетичної інфраструктури від ударів російських військ.