Наслідки ударів по Краматорську 18 березня. Фото: Краматорська міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У ніч на 18 березня війська країни-агресорки вдарили по Краматорську двома 250-кілограмовими авіабомбами. Боєприпаси влучили по різних районах міста, загалом поранень зазнали восьмеро його мешканців, зокрема двоє неповнолітніх.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Російські війська, з використанням двох ФАБ-250, завдали ударів по приватному сектору та спальному району багатоповерхівок. Внаслідок обстрілу зазнали поранень 8 мешканців, у тому числі — 2 дитини”, — повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Там уточнили, що внаслідок цих ударів у Краматорську пошкоджені щонайменше 30 приватних житлових будинків, а також дві багатоповерхівки. Остаточні наслідки удару встановлюють.

Нагадаємо, російські підрозділи дещо знизили темп штурмових дій на Костянтинівському напрямку, однак продовжують просочуватися в місто малими групами, готуючись до активізації бойових дій пізніше навесні.