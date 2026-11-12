Таксиста з окупованого Донецька засудили до трьох років обмеження волі за розмови про війну: що відомо

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Depositphotos

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“Ворошиловський районний суд”, створений при окупації в Донецьку, визнав місцевого таксиста винним у поширенні “фейків” про російську армію через розмови з двома росгвардійцями, які представилися блогерами. Вирок чоловікові ухвалили влітку.

Про це з посиланням на текст вироку повідомила російська “Медіазона”.

За матеріалами справи, водій погодився підвести двох російських військових, які представилися блогерами. Вони сказали, що нібито приїхали знімати сюжет про життя мешканців окупованої частини Донеччини. У дорозі чоловік, за свідченнями росгвардійців, розповідав про удари російської армії по цивільній інфраструктурі та цивільних людях. Він також критикував окупаційну владу, низькі пенсії й закриття шахт.

Після поїздки один із військових поскаржився на розмову до ФСБ. Далі він знову зв’язався з водієм і замовив поїздку за п’ять тисяч рублів. Перед нею співробітники спецслужби передали росгвардійцю прихованою камерою, вмонтовану в барсетку.

На відео з другої поїздки водій назвав російських військових окупантами та загарбниками, а метою війни — захоплення території України та знищення її державності. Він також згадав удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по Харкову, Кривому Рогу й Сумах. Це відео стало одним із головних доказів обвинувачення.

Окупаційний суд визнав, що чоловік поширював завідомо неправдиву інформацію про російську армію з мотивів “національної ненависті”. Фігурант справи визнав провину та покаявся, але відмовився давати свідчення. Пом’якшувальними обставинами “суд” визнав сприяння слідству, визнання провини, стан здоров’я, догляд за родичами, позитивні характеристики, пожертву 10 тис. рублів благодійному фонду і вибачення перед російським Міноборони. Обтяжувальною стало те, що злочин стався під час воєнного стану (цей правовий режим з 2022 року запровадили у так званій “ДНР”).

Нагадаємо, російського генерала-полковника Сергія Кузовльова підозрюють в віданні наказів обстрілу житлових кварталів Покровська у лютому 2023-го. Через ці удари загинули троє цивільних, ще 11 — зазнали поранень.