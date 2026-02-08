Комунальники на дорогах Донеччини. Фото: Донецька ОВА

На території Донецької області спостерігають ускладнені погодні умови – дощ та сніг при температурі повітря -1 градус. Водіїв закликають не нехтувати правилами дорожньої безпеки. Комунальники нині працюють цілодобово.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, нині в регіоні фіксують погіршення погодних умов, зокрема дощ та сніг при температурі повітря -1 градус. Внаслідок цього на дорогах утворилася ожеледиця, туман, а видимість 200-500 метрів. Фахівці кваліфікують ситуацію як I рівень небезпечності, жовтий.”

“В боротьбі з наслідками негоди задіяні всі працівники підприємств та необхідна техніка. Підприємства забезпечені матеріалами для обробки доріг. На жаль, є випадки, коли водії, не дотримуючись безпечного швидкісного режиму, втрачають контроль над транспортом та виїжджають за межі проїжджої частини або змушені зупинятись посеред дороги”, — написав Філашкін.

Водіїв закликають бути максимально уважними, знижувати швидкість руху та дотримуватися безпечної дистанції.

