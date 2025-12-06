Рішення суду. Ілюстративне фото: Pexels

Воювала на боці так званої “ДНР” ще з 2014 року, а після 2022-го перейшла на службу до збройних сил РФ. Уродженку Сумської області заочно засудили до 15 років тюрми за держзраду, участь у терористичній організації та співпрацю з армією-окупантом. Слідство встановило, що жінка брала участь на боці окупантів у боях за Донецьк, Макіївку, Горлівку, Ясинувату, Новоазовськ та інші міста.

Про це зазначають у вироці Шевченківського районного суду в Чернівцях.

За даними слідства, уродженка Сумщини вирішила вступити до збройних формувань так званої “ДНР” ще у 2014 році. Спочатку вона працювала у штабі, а згодом стала командиркою мінометного та артилерійського підрозділів.

Суд встановив, що у складі “ДНР” вона брала участь у бойових діях проти Збройних сил України. Йдеться про бої під Дебальцевим, у районі Донецького аеропорту, Зайцевого, Авдіївки та Мар’їнки. У результаті цих боїв українська армія зазнала втрат.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року жінка приєдналася до підрозділу вже в структурі збройних сил Росії. На відео, які слідство долучило до матеріалів справи, вона називає себе командиркою артилерійського взводу та розповідає про службу в “корпусах ДНР” і російській армії. На записах вона у формі з російською символікою.

Суд визнав вину фігурантки доведеною на підставі:

свідчень людей, які служили з нею в підрозділах “ДНР”,

фото та відео, де вона у військовій формі, зокрема під російським прапором,

її профілів у соцмережах з проросійськими дописами,

судової фотопортретної експертизи, яка підтвердила, що на всіх зображеннях — саме обвинувачена.

За даними із сайту “Судова влада України”, йдеться про Юлію К.

А на сайті “Миротворець” зазначають, що підсудна — громадянка України, уродженка села Обтове Сумської області 1982 року народження. Впродовж різних періодів вона служила у складі кількох підрозділів так званої “народної міліції ДНР” та могла виконувати функції, пов’язані зі збройною діяльністю. Зокрема, у відкритих реєстрах зазначають такі підрозділи:

7-ма окрема мотострілецька бригада “ДНР” — орієнтовно у 2014 році,

мінометна батарея т.зв. батальйону “Чебурашка” / 4-та бригада “республіканської гвардії” / 9-й або 11-й окремі мотострілецькі полки — у 2015 році,

114-та окрема мотострілецька бригада — дані за 2022 рік.

Жінку визнали винною у державній зраді, участі у терористичній організації “ДНР” та участі у збройних формуваннях держави-агресорки.

Остаточно їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також подальшу заборону обіймати посади в органах влади на такий самий термін. Строк рахуватимуть від моменту фактичного затримання.

Обвинувачена може оскаржити свій вирок протягом 30 днів з дня його проголошення, а це відбулося 3 грудня.

