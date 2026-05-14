За 200 тисяч рублів на місяць уродженець Маріуполя пішов воювати за Росію. Чоловік провів на фронті проти власної країни понад півтора року — аж доки ЗСУ не взяли його в полон на Донеччині. Тепер йому загрожує 15 років тюрми.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Дніпра. За даними порталу “Судова влада”, йдеться про 46-річного Максима М.

За даними слідчих, уродженець Маріуполя після окупації рідного міста з корисливих мотивів вирішив перейти на бік росіян. 1 квітня 2024 року він поїхав до Ростовської області, підписав річний контракт із російською армією і став стрільцем розвідувального відділення штурмової роти 54-го мотострілецького полку.

Після укладання контракту Максим три місяці навчався на полігоні в Ростовській області, а в липні 2024-го чоловіка відправили на Донеччину. Там, за матеріалами справи, він копав укріплення, стояв на варті на позиціях армії РФ та штурмував українські позиції. Фігурант воював під позивним “Гор”, а за свою службу отримував близько 200 тисяч рублів на місяць. Під час служби чоловік двічі зазнавав поранень, та щоразу після реабілітації повертався до служби.

В жовтні 2026 року Максим брав участь у штурмі українських укріплень біля села Клебан-Бик Краматорського району. Саме там українські військові і взяли його в полон.

Маріупольця судили за двома статтями кримінального кодексу: державна зрада (ч.2 ст.111КК ) та колабораціонізм (ч.7 ст.111-1КК).

Під час слідства фігурант відмовився надавати будь-які покази проти себе. Не каявся у своїх діях, однак визнав провину. Як пом’якшувальну обставину судді врахували те, що чоловік співпрацював зі слідством: показував на картах, де підписав контракт, де тренувався, де воював. Відтак за держзраду йому призначили мінімально можливе покарання — 15 років за ґратами. Також Максим не зможе працювати в органах влади впродовж 10 років, а все його майно мають конфіскувати.

Вирок чоловіку винесли 6 травня 2026 року. Після отримання копії документу засуджений має 30 днів, аби подати апеляцію.

