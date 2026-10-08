Волонтерка за добу зібрала понад 613 тис. грн на квартиру переселенцям із Донеччини — це визнали рекордом

Львівська волонтерка Ольга Євдокимова. Фото: Єдина База Рекордів України

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Львівська волонтерка Ольга Євдокимова за добу зібрала 613 729 грн на допомогу переселенцям із Донеччини: 8-річному хлопчику та його бабусі. Такої суми вдалося досягти через один допис у соціальній мережі Threads, тому Єдина База Рекордів України визнала це найбільшим благодійним збором за добу від непублічної особи в українському сегменті соцмережі.

Про це розповіли у пресслужбі Єдиної Бази Рекордів України (ЄБРУ).

Як раніше розповіло Радіо Свобода, ця історія почалася 11 травня 2026 року в одному з львівських секонд-хендів. Там волонтерка почула, як восьмирічний Сашко просить бабусю купити вживані ролики, однак та відмовила. Ольга Євдокимова поспілкувалась із хлопчиком та купила йому ролики.

Сашко родом із Донеччини, його виховує бабуся. Після повномасштабного вторгнення вони виїхали до Італії й прожили там два роки, а у 2024-му — повернулися в Україну та оселилися в модульному містечку для переселенців у Львові.

Ольга розповіла про цю історію на своїй сторінці у Threads, де її підписники порадили відкрити “банку” для збору коштів на допомогу сім’ї.

“Люди самі почали говорити: “Давайте, відкривайте банку”. Усі хотіли долучитися до допомоги — купити йому ролики чи щось необхідне. Вони мене вперше бачили, але настільки довіряли, що почали надсилати гроші. У середньому надходило по 150 донатів за годину. Я такого ще не бачила – телефон миготів і миготів (від сповіщень – ред.)”, — розповіла волонтерка журналістам.

Вона розпочала збір наступної доби після зустрічі, 12 травня. За 24 години вдалося зібрати 613 729 гривень, однак на цьому збір не закінчився: за два дні на “банці” було вже понад 900 тисяч гривень. За ці кошти Ольга Євдокимова вирішила купити Сашку та його бабусі квартиру на Львівщині. Про це сім’я дізналася на дев’ятий день народження хлопчика.

Як уточнили у ЄБРУ, за добу в зборі взяли участь 2 847 унікальних донаторів. Середній внесок становив 215,57 гривні.

“Ми пишаємося можливістю задокументувати цю перемогу людяності в нашій базі рекордів. Сьогодні, коли задум Олі повністю реалізований, ділимося цією рекордною історією з широкою аудиторією. Закликаємо активно долучатися до благодійної ініціативи Олі “Коло Добра”, — заявили у Єдиній Базі Рекордів України.

Взяти участь у зборі “Коло Добра”, кошти з якого йдуть на задоволення менших потреб різних людей, можна за посиланням.

Нагадаємо, на кінець вересня 2026-го в зоні обовʼязкової евакуації Донецької області залишаються 232 дитини. Випадків примусового виїзду малечі без батьків не фіксували. Найбільше дітей було у Краматорській та Слов’янській громадах.