Волонтери потрапили під російський обстріл під час евакуації цивільних з Олексієво-Дружківки: що відомо

Богдан Комаровський
Під час евакуації двох цивільних із села Олексієво-Дружківка волонтери “Громади Старого Міста” зазнали атаки російського FPV-дрона. Безпілотник поцілив в броньовану автівку, ніхто не постраждав. Усіх врятованих змогли доставити у безпеку.

Про це повідомили у БФ “Координаційний гуманітарний центр”.

За їхніми даними, війська країни-агресорки вдарили FPV-дроном під час евакуації двох цивільних із села Олексієво-Дружківка — приблизно за 9 кілометрів від лінії бойового зіткнення. У складі екіпажу були волонтери “Громади Старого Міста” у складі консорціуму STELL.

Наслідки російської атаки на волонтерів, які вивозили цивільних з Олексієво-Дружківки. Фото: БФ “Координаційний гуманітарний центр”

“Це була планова гуманітарна місія, що не передбачала виконання жодних військових завдань і не мала озброєння. Транспортний засіб був чітко та однозначно ідентифікований як гуманітарний: на автомобілі були нанесені відповідні символи та текстові позначення “Евакуація цивільного населення. Гуманітарна місія”. У виїзді брали участь виключно члени цивільного екіпажу, броньований транспортний засіб та люди”, — наголошують у Фонді.

Характерний частотний шум — за декілька секунд до влучання — зафіксував відеоаналізатор дронів “Чуйка 3.0”. Броньований автотранспорт прийняв удар на себе, завдяки чому всі залишилися живими та не зазнали поранень, кажуть волонтери.

Наслідки російської атаки на волонтерів, які вивозили цивільних з Олексієво-Дружківки. Фото: БФ “Координаційний гуманітарний центр”

Місію вдалося завершити, а цивільних вивезли у більш безпечне місце.

“Цей випадок не є поодиноким. Він відображає реальність, у якій гуманітарні місії змушені працювати під постійною загрозою. Подібні атаки є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та насамперед становлять загрозу людському життю”, — кажуть у “Координаційному гуманітарному центрі”.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, російські війська вчергове били по Костянтинівській громаді. Через атаку загинув засновник фонду “Незламна” Вʼячеслав Ільченко, ще двоє волонтерів зазнали поранень.

