Евакуація мешканців Костянтинівки гуманітарною місією “Проліска”. Фото: Євген Ткачов

Волонтери гуманітарної місії “Проліска” вивезли з Костянтинівки десятьох місцевих, у тому числі літні людей, а також кота. Під час евакуації російські війська били місту “Градами” та запускали дрони.

Про евакуацію з прифронтової Костянтинівки повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.

“Сьогодні Костянтинівка знов палала, а після дощику диміла… Дуже, дуже багато нових пошкоджень та руйнувань”, — написав керівник гуманітарної місії.

Волонтери організації змогли евакуювати десятьох людей, у тому числі літніх, а також одного кота. Ткачов додав, що “антидроновий дощ” не рятував від постійного дзижчання дронів.

Евакуація літньої жінки з Костянтинівки гуманітарною місією “Проліска”. Фото: Євген Ткачов

Евакуація кота з Костянтинівки гуманітарною місією “Проліска”. Фото: Євген Ткачов

Він також показав, який вигляд має місто під постійними обстрілами російських військ.

Костянтинівка 25 жовтня 2025 року. Скриншот з відео керівника гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євгена Ткачова

Костянтинівка 25 жовтня 2025 року. Скриншот з відео керівника гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євгена Ткачова

