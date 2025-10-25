Підтримайте Вільне Радіо
Волонтери гуманітарної місії “Проліска” вивезли з Костянтинівки десятьох місцевих, у тому числі літні людей, а також кота. Під час евакуації російські війська били місту “Градами” та запускали дрони.
Про евакуацію з прифронтової Костянтинівки повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.
“Сьогодні Костянтинівка знов палала, а після дощику диміла… Дуже, дуже багато нових пошкоджень та руйнувань”, — написав керівник гуманітарної місії.
Волонтери організації змогли евакуювати десятьох людей, у тому числі літніх, а також одного кота. Ткачов додав, що “антидроновий дощ” не рятував від постійного дзижчання дронів.
Він також показав, який вигляд має місто під постійними обстрілами російських військ.
