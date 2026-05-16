Волонтери врятували у Краматорську собаку, яка провела у колодязі два тижні.

15 травня у Краматорську волонтери виявили собаку, яка провалилася у колодязь і не могла звідти вибратися. За словами місцевих, вона провела там уже два тижні, а весь цей час її охороняли дві інші собаки. Волонтер допоміг врятувати тварину разом із місцевим дідусем, який спустився до колодязя.

Про врятовану собаку розповів волонтер Богдан Зуяков.

“Допомагаємо місцевим (краматорчанам, — ред.), дістали собаку з колодязя. Тут [глибина] — метри 3. Собака впала 2 тижні тому. Дідусь спустився до неї у колодязь. Ми прив’язали приманку, щоб собачка зайшла на сітку, після чого витягли її. Він спокійний, не гавкає”, — розповів Богдан Зуяков

Після рятування собака побіг гуляти з двома іншими собаками, які, за словами волонтера, усі два тижні спали поряд із колодязем біля свого друга.

