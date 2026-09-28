Юридичні консультації для ВПО з Добропілля безкоштовно у Києві 29 вересня: як потрапити

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Благодійний фонд “Право на захист” надасть 29 вересня безоплатні юридичні консультації для мешканців Добропільської громади, які наразі проживають у Києві та області. Фахівці нададуть допомогу з питань компенсацій за зруйноване житло, оформлення документів та соціальних виплат.
Про це повідомили у Добропільській МВА.
Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 29 вересня, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:
Зустріч проведуть на базі Центру підтримки ВПО “Добропільщина — сила єднання” за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2А.
Нагадаємо, у російському Міноборони заявили, що бійці країни-агресорки нібито оточили Добропілля на Донеччині. Військові “Азову” спростували це твердження. За їхніми словами, місто залишається під контролем Сил оборони, які знищують російських штурмовиків на підступах до позицій.