 Юридичні консультації для ВПО з Добропілля безкоштовно у Києві 29 вересня: як потрапити
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ВПО Добропільської громади отримають безоплатні юридичні консультації в Києві 29 вересня: як долучитися

Богдан Комаровський
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Благодійний фонд “Право на захист” надасть 29 вересня безоплатні юридичні консультації для мешканців Добропільської громади, які наразі проживають у Києві та області. Фахівці нададуть допомогу з питань компенсацій за зруйноване житло, оформлення документів та соціальних виплат.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 29 вересня, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:

  • компенсація за зруйноване житло;
  • житлові сертифікати;
  • відновлення документів;
  • питання ВПО;
  • соціальних і пенсійних виплат;
  • спадкові справи.

Зустріч проведуть на базі Центру підтримки ВПО “Добропільщина — сила єднання” за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2А.

Нагадаємо, у російському Міноборони заявили, що бійці країни-агресорки нібито оточили Добропілля на Донеччині. Військові “Азову” спростували це твердження. За їхніми словами, місто залишається під контролем Сил оборони, які знищують російських штурмовиків на підступах до позицій.

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