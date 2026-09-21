ВПО Добропільської громади пропонують безоплатні юридичні консультації в Києві 22 вересня: як долучитися

Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Благодійний фонд “Право на захист” проведе 22 вересня безоплатну юридичну консультацію для мешканців Добропільської громади, які наразі проживають у столиці та області. Фахівці нададуть допомогу з питань компенсацій за зруйноване житло, оформлення документів та соціальних виплат.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 22 вересня, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:

компенсація за зруйноване житло;

житлові сертифікати;

відновлення документів;

питання ВПО;

соціальних і пенсійних виплат;

спадкові справи.

Зустріч проведуть на базі Центру підтримки ВПО “Добропільщина — сила єднання” за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2А.

Нагадаємо, 18 вересня 2026 року комісія розглянула 307 заяв жителів Добропілля, Білицького та селища Водянського щодо компенсації за зруйноване житло. За 256 заявами власники нерухомості отримають сертифікат на нове житло. Ще за 10 заявами відмовили у компенсації через невідповідність наданих даних.