Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: UNICEF

Для переселенців із Бахмутської громади в Одесі пройде видача гуманітарної допомоги від благодійного фонду “Місто тисячі джерел”. ВПО пропонують отримати продуктові набори та, за необхідності, підгузки-трусики для дорослих та урологічні прокладки. Для отримання допомоги потрібно завчасно зареєструватися.

Про це повідомили у пресслужбі Центру підтримки бахмутян у м. Одеса та Одеській області.

Форма реєстрації доступна за посиланням. У Центрі підтримки бахмутян закликають реєструватися тих людей, які точно зможуть прийти на видачу в Одесі вдень 5 лютого.

Допомогу видаватимуть від 11:00 по 14:00 у м. Одеса, на вул. Олександра Станкова, 19 (район залізничного вокзалу).

Люди, які у 2026 році вже встигли отримати допомогу від “Міста тисячі джерел”, не зможуть отримати цього разу, уточнили у Центрі підтримки бахмутян.

Для отримання потрібно обов’язково мати оригінали та копії паспорта, ідентифікаційного коду, довідки ВПО та медичної довідки (останнє потрібне тільки для людей, які хочуть прийняти засоби гігієни).

