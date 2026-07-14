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Мешканці Великоновосілківської громади, які виїхали до Кам’янського на Дніпропетровщині, 15 липня зможуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Для цього потрібно приготувати документи.
Видачу гуманітарної допомоги анонсували у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
Для отримання допомоги потрібно прийти до волонтерського центру ГО “Фонд розвитку Кам’янського” та ГО “Бджола”, який працює у будинку №61 на проспекті Гімназичному. Видача продуктових наборів почнеться о 10:00.
З собою потрібно взяти оригінали документів усіх членів родини:
Нагадаємо, по всій Україні з початку відкритої війни розгорнули гуманітарні штаби, де надається допомога переселенцям з Донеччини. Тут можна отримати необхідну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань. Для зручності ми зібрали адреси цих штабів та нанесли їх на карту.