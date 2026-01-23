Ілюстративне фото: Вільне радіо

Вразливі мешканці Авдіївської та Очеретинської громад, які мають статус переселенців (ВПО) та проживають в Одеській та Чорноморській громадах в Одеській області можуть зареєструватися для отримання непродовольчої допомоги. Вона розрахована на людей з інвалідністю, домогосподарств з трьома і більше дітьми, самотніх жінок з дітьми, а також родин з людьми похилого віку.

Форму реєстрації поширили у пресслужбі Авдіївської міської військової адміністрації.

У цих людей місцева ВА Авдіївської громади запитує, чи потрібні їм різні види непродовольчої допомоги. Зокрема залишити запит пропонують на комплект постільної білизни, гігієнічний набір, сонячну лампу, термос, кухонний набір, а також дитячий набір одягу для дітей віком від 1 до 3 років. Кількість предметів, які можна отримати таким чином, прямо залежить від кількості людей в домогосподарстві.

Повідомити про свої потреби та вказати, що конкретно найбільше допомогло б у проживанні на новому місці, можна заповнивши форму за посиланням. Там потрібно поділитися особистими даними.

Заповнення анкети не гарантує отримання допомоги через обмежену кількість товарів на складі, уточнили в Авдіївській міській ВА.

