ВПО з Добропільської громади можуть отримати безоплатні консультації юриста у Києві 28 липня: як долучитися

Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

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Переселенці із Добропільської громади зможуть потрапити не безоплатну юридичну консультацію у Києві 28 липня. Фахівці надаватимуть роз’яснення, зокрема з питань компенсацій за знищені домівки. Як долучитися — читайте далі.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 28 липня, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:

компенсація за зруйноване житло;

житлові сертифікати;

відновлення документів;

питання ВПО;

соціальних і пенсійних виплат;

спадкові справи.

Зустріч проведуть на базі Центру життєстійкості “Мангуш” за адресою: м. Київ, вул. Володимира Турця, 4.

Нагадаємо, влада Добропільської громади погодила компенсації за зруйноване житло ще 129 мешканцям: відповідне рішення ухвалили на засіданні профільної комісії у п’ятницю, 24 липня. 112 житлових сертифікатів надали згідно з технічними звітами, ще 17 — після дистанційного обстеження.