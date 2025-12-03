Підтримати
RU
Підтримати

ВПО з Донеччини можуть безоплатно отримати доступ до п’яти вебінарів про психологічну адаптацію (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Міжнародна організація IREX відкрила доступ до п’яти вебінарів для переселенців із Донецької області. На них зібрали інструменти, які допоможуть з психологічною адаптацією. Де подивитися — розповідаємо далі. 

Про цю ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли представники IREX. 

За даними ВООЗ, понад 70% дорослих в Україні повідомляють про симптоми тривоги, депресії або сильного стресу протягом року — але допомогу отримує лише кожен п’ятий. Серед ВПО, за спостереженнями дослідників, значна частина людей не звертається навіть тоді, коли симптоми порушують сон, пам’ять або ж здатність підтримувати стосунки.

У відповідь на це “Єднання заради дій” від IREX підготувала серію з п’яти вебінарів — “Психологічна підтримка та адаптація в умовах війни”. Їх створили саме для переселенців та тих, хто переживає складні зміни. 

“Не всі готові одразу йти до психолога — через страх, стигму, брак часу або коштів. Вебінари стають тим самим першим кроком, який можна зробити без тиску й оголеності. Це можливість отримати першу психологічну підтримку  у безпечний момент: переглянути, зупинити, повернутися до складних моментів”, — зазначили в організації. 

Вебінари розробили психологи, а охоплюють вони ключові теми, з якими стикаються переселенці та їхні родини. Відео можна глянути у записі: 

  1. “Батьки в умовах вимушеного переміщення. Як бути опорою, коли самим важко?” — за цим посиланням;
  2. “Чому під час війни я відчуваю провину чи сором?” — за цим посиланням;
  3. “Як пережити втрату дому. Психологічна адаптація на новому місці?” — за цим посиланням;
  4. “Психологічні механізми бар’єра “Свій–Чужий” у досвіді вимушеного переселення” — за цим посиланням;
  5. “Як комунікувати з людьми на складні теми?” — за цим посиланням

Нагадаємо, Український Червоний Хрест проведе онлайн-тренінг для жінок, які планують розвивати професійні навички. Цього разу їх вчитимуть підтримувати “внутрішній ресурс” — робота над емоціями. 

Завантажити ще...