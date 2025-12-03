Онлайн освіта. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Міжнародна організація IREX відкрила доступ до п’яти вебінарів для переселенців із Донецької області. На них зібрали інструменти, які допоможуть з психологічною адаптацією. Де подивитися — розповідаємо далі.

Про цю ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли представники IREX.

За даними ВООЗ, понад 70% дорослих в Україні повідомляють про симптоми тривоги, депресії або сильного стресу протягом року — але допомогу отримує лише кожен п’ятий. Серед ВПО, за спостереженнями дослідників, значна частина людей не звертається навіть тоді, коли симптоми порушують сон, пам’ять або ж здатність підтримувати стосунки.

У відповідь на це “Єднання заради дій” від IREX підготувала серію з п’яти вебінарів — “Психологічна підтримка та адаптація в умовах війни”. Їх створили саме для переселенців та тих, хто переживає складні зміни.

“Не всі готові одразу йти до психолога — через страх, стигму, брак часу або коштів. Вебінари стають тим самим першим кроком, який можна зробити без тиску й оголеності. Це можливість отримати першу психологічну підтримку у безпечний момент: переглянути, зупинити, повернутися до складних моментів”, — зазначили в організації.

Вебінари розробили психологи, а охоплюють вони ключові теми, з якими стикаються переселенці та їхні родини. Відео можна глянути у записі:

