Онлайн-тренінг. Ілюстративне фото: RED HUB

Український Червоний Хрест проведе онлайн-тренінг для жінок, які планують розвивати професійні навички. Цього разу їх вчитимуть підтримувати “внутрішній ресурс” — робота над емоціями. Розповідаємо, як взяти участь у заході.

Інформацією про ініціативу з Вільним Радіо поділилися у громадській організації UMIND.

Там розповіли, що онлайн-тренінг організують в межах програми “Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні”. Учасниці заходу зможуть дізнатися:

як зрозуміти власні емоції,

як керувати реакціями;

як використовувати емоційну грамотність у роботі та повсякденні.

Отримані знання, зі слів організаторів, стануть корисними для ухвалення усвідомлених рішень. Також можуть допомогти в побудові якісних стосунків та підтримці “внутрішнього ресурсу”.

Під час зустрічей учасниці також дізнаються про можливості спільноти RED HUB — простір Українського Червоного Хреста.Там пропонують підтримку у професійному та особистісному зростанні.

Спікеркою події стане Анастасія Горбачова — психологиня, тренерка, клінічна спеціалістка. Працює у методі транзактного аналізу, поєднуючи науковий підхід із “глибоким розумінням людської природи”, кажуть в UMIND.

Професійний шлях жінка розпочала у 2015 році в зоні проведення АТО, де на практиці опанувала роботу з кризовими станами, стресом і травматичним досвідом. Нині супроводжує людей у процесі відновлення, самопізнання та розвитку емоційної зрілості.

Долучитися до онлайн-заходу можна буде вже у найближчий четвер, 4 грудня, о 19:00. Для цього потрібно пройти реєстрацію за цим посиланням.

