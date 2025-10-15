Продуктовий набір від GEM. Ілюстративне фото: Микола Котляр

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Балаклії пропонує зареєстрованим у громаді переселенцям з Донецької області отримати гуманітарну допомогу. Йдеться про підтримку у вигляд і продуктових наборів. Куди звернутися — читайте далі.

Про це повідомили у Балаклійській МВА.

Там розповіли, що переселенці з Донецької області, які зареєстровані у Балаклійській громаді на Харківщині, можуть отримати гуманітарну допомогу. Її роздаватимуть за підтримки благодійного фону GEM.

Так, отримати продуктові набори пропонують у четвер, 16 жовтня — з 9 до 13 години. Переселенців чекатимуть за адресою: пл. Якова Чернігівця б. 3 (колишня їдальня ліцею).

Водночас місцева влада просить при собі мати оригінали всіх підтверджуючих документів. Зазвичай це:

паспорт;

ідентифікаційний код (РНОКПП;

довідка ВПО.

Нагадаємо, 25 жовтня в Києві відбудеться рестарт оствітньо-мистецького проєкту “Жовтий автобус 2025: ПОРУЧ”, на якому 50 підлітків безкоштовно навчатимуть кіномайстерності та журналістиці. Доєднатися до ініціативи можуть діти віком 14–17 років з родин військових, зниклих безвісти, полонених, переселенців із прифронтових та окупованих територій.