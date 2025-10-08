ВПО з Лиманської громади просять розповісти про свої першочергові потреби: як це зробити

Підтримайте Вільне Радіо
Влада Лимана формує реєстр евакуйованих мешканців громади, щоб проаналізувати їхні першочергові потреби. Охочих закликають пройти опитування і розповісти про необхідну допомогу. Як це зробити — читайте далі.
Про це розповіли в Лиманській МВА.
Там закликають усіх мешканців, які вимушено покинули свої домівки в Лиманській громаді, заповнити анкету. За словами посадовців, відповіді з форми допоможуть «максимально точно» оцінити потреби.
Так, долучитися до формування Єдиного реєстру евакуйованого населення можна з 18 років. Їм потрібно заповнити анкету за цим посиланням.
В анкеті просять вказати ПІБ, дату народження, контактні дані, а також адресу проживання до і після евакуації з Лиманської громади. Крім цього, потрібно вписати свій соціальний статус — пенсіонер, людина з інвалідністю, багатодітна сім’я тощо.
Водночас серед необхідних послуг, які пропонують чиновники, можна вибрати:
«Заповнення анкети є важливим кроком для створення актуальної бази даних, яка сприятиме поліпшенню соціальної підтримки та плануванню подальших заходів допомоги», — запевнили в Лиманській ВА.
Нагадаємо, в Лиманській громаді оновлюють План евакуації населення. Для людей, які залишають зону бойових дій, вже визначили кілька напрямків розміщення — зокрема в Закарпатській, Черкаській та Полтавській областях. Процес координують рятувальники, поліція, військові та волонтери. Коштів на евакуацію в місцевому бюджеті не передбачили.