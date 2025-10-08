ВПО з Лиманської громади просять розповісти про свої першочергові потреби: як це зробити

Опитування. Ілюстративне фото: «Громадський простір»

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада Лимана формує реєстр евакуйованих мешканців громади, щоб проаналізувати їхні першочергові потреби. Охочих закликають пройти опитування і розповісти про необхідну допомогу. Як це зробити — читайте далі.

Про це розповіли в Лиманській МВА.

Там закликають усіх мешканців, які вимушено покинули свої домівки в Лиманській громаді, заповнити анкету. За словами посадовців, відповіді з форми допоможуть «максимально точно» оцінити потреби.

Так, долучитися до формування Єдиного реєстру евакуйованого населення можна з 18 років. Їм потрібно заповнити анкету за цим посиланням.

В анкеті просять вказати ПІБ, дату народження, контактні дані, а також адресу проживання до і після евакуації з Лиманської громади. Крім цього, потрібно вписати свій соціальний статус — пенсіонер, людина з інвалідністю, багатодітна сім’я тощо.

Водночас серед необхідних послуг, які пропонують чиновники, можна вибрати:

психологічну підтримку та соціальну адаптацію;

продукти харчування та засоби гігієни;

працевлаштування;

медичні послуги та лікарські засоби;

тимчасове житло або притулок;

навчання або перекваліфікацію.

«Заповнення анкети є важливим кроком для створення актуальної бази даних, яка сприятиме поліпшенню соціальної підтримки та плануванню подальших заходів допомоги», — запевнили в Лиманській ВА.

Нагадаємо, в Лиманській громаді оновлюють План евакуації населення. Для людей, які залишають зону бойових дій, вже визначили кілька напрямків розміщення — зокрема в Закарпатській, Черкаській та Полтавській областях. Процес координують рятувальники, поліція, військові та волонтери. Коштів на евакуацію в місцевому бюджеті не передбачили.