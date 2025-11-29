ВПО з Маріупольської громади пропонують подати онлайн-заяви на проживання у доступному житлі

Жителям Маріупольської громади пропонують подати заяви на проживання у доступному житлі. Ілюстративне фото: Маріупольська міська рада

Переселенці з Маріупольської громади тепер можуть подати заяву на проживання у доступному житлі онлайн. Помешкання для переселенців планують збудувати у Білій Церкві, а заповнення заяв потрібні для оцінки актуальних потреб маріупольців.

Про доступне житло розповіли в Маріупольській міській раді.

Серед переваг доступного житла зазначають:

орендна плата не перевищуватиме 30% середнього доходу родини, але не більше 4 000–6 000 грн на місяць — залежно від типу квартири;

можливість отримати субсидії для ВПО та державну компенсацію на оплату оренди;

усі кошти, сплачені за оренду, спрямовуватимуть на будівництво нового житла для переселенців із Маріуполя.

Зазначимо, проживання у доступному житлі не скасовує права на компенсацію за зруйноване чи втрачене під час війни житло.

Заяву можна подати перейшовши за цим посиланням, а також у будь-якому центрі “ЯМаріуполь”.

