ВПО з Маріупольської громади пропонують подати онлайн-заяви на проживання у доступному житлі

Підтримайте Вільне Радіо
Переселенці з Маріупольської громади тепер можуть подати заяву на проживання у доступному житлі онлайн. Помешкання для переселенців планують збудувати у Білій Церкві, а заповнення заяв потрібні для оцінки актуальних потреб маріупольців.
Про доступне житло розповіли в Маріупольській міській раді.
Серед переваг доступного житла зазначають:
Зазначимо, проживання у доступному житлі не скасовує права на компенсацію за зруйноване чи втрачене під час війни житло.
Заяву можна подати перейшовши за цим посиланням, а також у будь-якому центрі “ЯМаріуполь”.
Нагадаємо, окупанти тим часом відкрили у Маріуполі музей, присвячений Другій світовій війні та вторгненню в Україну. Загарбники планують зробити музей освітнім центром для української молоді.