Музей у Маріуполі присвячений “Великій вітчизняній війні” та війні в Україні. Фото з окупаційних джерел

У захопленому Маріуполі російські окупанти відкрили музей “Поле битви. Маріуполь”. Експозиції присвятили “героям Великої Вітчизняної війни” та т.з. “спеціальної військової операції”. Загарбники планують зробити музей освітнім центром для української молоді.

Про відкриття музею повідомив ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін.

Окупаційна влада зазначає, що створила музей за дорученням голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко. Музей розташований у будівлі “багатофункціонального центру розвитку громадських ініціатив у Маріуполі”, яку звели російські загарбники.

“Мене вразило університетське дослідження про конфлікт з Україною у межах проєкту “Війна чужими руками”: його донецькі студенти вже представляли в багатьох російських містах”, — пише про музей ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін.

Загарбники також планують відкрити схожий музей в окупованій Макіївці.

Нагадаємо, нещодавно росіяни визнали ще понад 100 квартир в окупованому Маріуполі “безхазяйними”. Це нерухомість у Лівобережному районі міста по двох вулицях.