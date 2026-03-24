Голова ВА Юрій Третяк приймає жителів Мирнограда. Ілюстративне фото: Мирноградська МВА

Наприкінці березня 2026-го влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

Вже у найближчу середу, 25 березня 2026 року, влада Мирнограда прийматиме жителів громади. Спілкуватися із місцевими будуть упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у ВА, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

Нагадаємо, росіяни опублікували відео, на якому ватажок так званої “ДНР” Пушилін разом з військовими розгулює вулицями розбитого Мирнограда. У місті нібито залишаються 1,6 тисячі цивільних. Вони живуть серед руїн будівель, комунікацій там немає.