ВПО з Покровська у Дніпрі зможуть отримати консультації юриста та психолога: як долучитися

Консультації для ВПО. Ілюстративне фото: Покровська МВА

Переселенці з Покровської громади, які нині мешкають у Дніпрі, зможуть отримати консультації юриста та психолога. Їх надаватимуть в осередку підтримки.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Вже на початку наступного місяця у хабі “Ми-Донеччина” для жителів Покровської громади працюватиме мобільна команда — гуманітарна організація FHI 360. На місці охочі зможуть отримати консультації:

юриста — з питань правового захисту;

психолога — з питань емоційної підтримки;

соцпрацівник — надаватиме індивідуальну допомогу.

Серед іншого, під час візиту обіцяють провести інформаційну сесію на тему запобігання та протидії домашньому насильству.

Відвідати осередок можна буде 1 жовтня з 10:00 до 14:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 5.

