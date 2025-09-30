Підтримати
ВПО з Покровська у Дніпрі зможуть отримати консультації юриста та психолога: як долучитися

Богдан Комаровський
Консультації для ВПО. Ілюстративне фото: Покровська МВА

Переселенці з Покровської громади, які нині мешкають у Дніпрі, зможуть отримати консультації юриста та психолога. Їх надаватимуть в осередку підтримки. 

Про це повідомили у Покровській МВА. 

Вже на початку наступного місяця у хабі “Ми-Донеччина” для жителів Покровської громади працюватиме мобільна команда — гуманітарна організація FHI 360. На місці охочі зможуть отримати консультації:

  • юриста — з питань правового захисту;
  • психолога — з питань емоційної підтримки;
  • соцпрацівник — надаватиме індивідуальну допомогу. 

Серед іншого, під час візиту обіцяють провести інформаційну сесію на тему запобігання та протидії домашньому насильству. 

Відвідати осередок можна буде 1 жовтня з 10:00 до 14:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 5

Нагадаємо, держпідприємство “Вугільна компанія “Краснолиманська” та комунальна “Компанія “Вода Донбасу” заборгували жителям Покровської громади майже 180 мільйонів гривень.

