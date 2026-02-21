Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Переселенці із Соледарської громади, які нині проживають у Дніпрі, матимуть змогу особисто звернутися до керівника громади Сергія Гошка. Прийом відбудеться у вівторок, 24 лютого, за попереднім записом.

Про це повідомили у Соледарській міській військовій адміністрації.

Зустріч проведуть 24 лютого 2026 року з 12:00 до 14:00, за адресою: м. Дніпро, проспект Героїв, 30-Д.

Щоб потрапити на прийом, потрібно заздалегідь зареєструватися за телефоном: (093)233-89-65.

Якщо ви не маєте можливості прийти особисто, звернутися до адміністрації можна дистанційно:

написати у Telegram або Viber за номером (093)233-89-65;

надіслати листа на електронну пошту: [email protected] .

Нагадаємо, у Соледарській міськраді планують зробити фільм про місто. Для цього збирають архівні фото та відео. Переселенців із громади запрошують поділитись матеріалами для майбутньої стрічки.