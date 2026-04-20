Гуманітарна допомога від ООН. Ілюстративне фото: Всесвітня Продовольча Програма ООН

У середу, 22 квітня, у Горішніх Плавнях відбудеться особистий прийом мешканців Великоновосілківської громади: його проведе заступник начальника селищної військової адміністрації Євген Кіруцак. Того ж дня там видаватимуть продуктові набори для переселенців.

Особистий прийом та видачу гуманітарної допомоги в Горішніх Плавнях 22 квітня анонсували у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Особистий прийом триватиме з 11:00 до 13:00 за адресою: вул. Молодіжна, 6 на базі “Центру надання соціальних послуг “Калина”. Окрім заступника начальника селищної ВА, до заходу планують залучити спеціалістів із різних питань.

Переселенці із Великоновосілківської громади можуть долучитися до зустрічі, аби отримати консультації, тільки за попереднім записом:

+38 095 892 18 37 (дзвінки приймають з 8:00 по 17:00).

Також 22 травня за цією ж адресою об 11:00 розпочнеться видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. Отримати її зможуть мешканці Великоновосілківської громади за наявності оригіналів документів на кожного члена родини: паспорта, ідентифікаційного коду, довідки ВПО та документа з реєстрацією на території громади.

