Вимушених переселенців закликають активно змінювати виборчу адресу, щоб запобігти низькій явці. Без такого оновлення вони не зможуть проголосувати на наступних виборах.

Про це сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду.

За його словами, під час останніх виборів — у 2019 році — у реєстрі налічувалося близько 39 мільйонів людей, з яких 5 мільйонів — ВПО. З цієї кількості переселенців на виборах проголосували лише 2 мільйони людей. Посадовець вважає, що під час наступних виборів явка може бути дуже низькою:

“Це одна математика. А коли у нас зараз, дай Боже, у Реєстрі, то може і буде 39 мільйонів, а скільки реалістично? Явка може бути дуже низькою. Якщо з них не проголосує шість чи сім мільйонів, це вже стане питанням для демократії та міжнародних стандартів”, — заявив Корнієнко.

Він пояснив, що попри те, що переселенці проживають у громадах протягом років, отримують там допомогу й у такий спосіб стають її членами, без оновлення виборчої адреси вони не зможуть проголосувати. Тож під час виборів на місцевому рівні питання зміни виборчої адреси “постане гостріше”.

Корнієнко також зазначив, що реєстр виборців створили ще до диджиталізації — у 2010-2015 роках, — тому зараз “було б доречно його оновити, щоб це спонукало людей переносити актуальні дані”. Посадовець запропонував запросити на наступні засідання робочої групи спеціалістів, які займаються роботою реєстрів.

Водночас перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик уточнив, що наразі мова йде не про повну зміну виборчої адреси, а про тимчасову зміну місця голосування. Він зауважив, що більшість “проблемних питань” уже узгодили у проєкті закону про зміни до Державного реєстру виборців.

Нагадаємо, зі слів президента Володимира Зеленського, українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не зможуть голосувати на референдумі щодо “територіальних питань”. Глава держави вважає, що “вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну”.