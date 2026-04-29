Олександр Гордієнко, начальник Світлодарської МВА. Фото: ДонОВА

У п’ятницю, 1 травня, в Полтаві пройде зустріч начальника Світлодарської міської військової адміністрації з мешканцями громади, які виїхали за її межі. Для участі в заході потрібно завчасно зареєструватися. Розповідаємо, як доєднатися до прийому.

Новий прийом громадян анонсували на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Зустріч проведе начальник Світлодарської МВА Олександр Гордієнко. До участі запрошують усіх, хто зареєстрований або задекларований на території громади та евакуювався за її межі.

Захід відбудеться з 10:00 до 12:00 за адресою: місто Полтава, вул. Гоголя, 7, офіс 105. Відвідати зустріч можна після попередньої реєстрації за посиланням.

Графік наступних зустрічей із мешканцями доступний на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, влада Донецької області спрямувала ще 38,5 мільйона гривень на підтримку українських військових, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для підрозділів обладнання.