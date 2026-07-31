Вранці росіяни вдарили по Краматорську: попередньо одна людина загинула і ще четверо поранені

Наслідки ранкової атаки на Краматорськ, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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Зранку 31 липня 2026 року російські війська атакували один із житлових мікрорайонів Краматорська. Попередньо одна людина загинула і ще четверо дістали поранень. У місті пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За даними посадовця, місто опинилося під ударами о 10:25. Окупанти влучили в житлові будинки, супермаркет та заклад освіти.

Наслідки ранкової атаки на Краматорськ, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки ранкової атаки на Краматорськ, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Попередньо внаслідок атаки загинули жінка. Ще троє жінок та чоловік дістали поранень — їм уже надали необхідну медичну допомогу.

“Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору. Співчуття близьким та родичам загиблої…” — написав Олександр Гончаренко.

Пожежники ліквідують наслідки ранкової атаки на Краматорськ, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Робота над ліквідацією наслідків ранкової атаки на Краматорськ, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Оновлено: у прокуратурі Донеччини уточнили, що зранку Росія завдала по Краматорську чотирьох ударів. Остаточно наслідки атаки та тип озброєння ще встановлюють. Утім, наразі відомо, що поранення дістали жінки 49, 50 і 70 років та 58-річний чоловік. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкове поранення, забійні рани та контузію. Деталей щодо загиблої цивільної не повідомляли.

Жительки Краматорська на місці удару, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Жителька Краматорська на місці удару, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Раніше ми розповідали, що впродовж доби 30 липня 2026 року росіяни атакували щонайменше шість населених пунктів регіону. Найбільше цивільних постраждали саме в Краматорську.