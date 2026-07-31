Вранці росіяни вдарили по Краматорську: попередньо одна людина загинула і ще четверо поранені

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Зранку 31 липня 2026 року російські війська атакували один із житлових мікрорайонів Краматорська. Попередньо одна людина загинула і ще четверо дістали поранень. У місті пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура.
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
За даними посадовця, місто опинилося під ударами о 10:25. Окупанти влучили в житлові будинки, супермаркет та заклад освіти.
Попередньо внаслідок атаки загинули жінка. Ще троє жінок та чоловік дістали поранень — їм уже надали необхідну медичну допомогу.
“Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору. Співчуття близьким та родичам загиблої…” — написав Олександр Гончаренко.
Оновлено: у прокуратурі Донеччини уточнили, що зранку Росія завдала по Краматорську чотирьох ударів. Остаточно наслідки атаки та тип озброєння ще встановлюють. Утім, наразі відомо, що поранення дістали жінки 49, 50 і 70 років та 58-річний чоловік. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкове поранення, забійні рани та контузію. Деталей щодо загиблої цивільної не повідомляли.
Раніше ми розповідали, що впродовж доби 30 липня 2026 року росіяни атакували щонайменше шість населених пунктів регіону. Найбільше цивільних постраждали саме в Краматорську.