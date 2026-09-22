“Повернись живим” запустив проєкт RoboBro, аби забезпечити захисників наземними дронами: як підтримати

Наземний роботизований комплекс, поставлений “Повернись живим”. Ілюстративне фото від фонду

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Фонд “Повернись живим” розпочав новий проєкт RoboBro, спрямований на забезпечення війська наземними роботизованими комплексами (НРК) для евакуації поранених та логістики на передовій. Першою метою ініціативи є порятунок 1000 життів військових за допомогою НРК.

Журналісти Вільного Радіо отримали пресреліз з інформацією про ініціативу від пресслужби фонду “Повернись живим”.

Для чого війську наземні роботизовані комплекси

Евакуація пораненого із лінії зіткнення — це ризик не лише для самого військового, але і для екіпажу евакуаційного авто, який приїздить за ним. Через розвиток дронових технологій кілзона (зона ураження) на фронті розширилася до 20 та більше кілометрів, які цілодобово перебувають під спостереженням з боку російської армії.

Використання НРК (наземного дрона на дистанційному керуванні, який здатний вивезти на собі пораненого або поранених, а також доставити вантажі) часто залишається єдиним способом рятувати бійців із небезпечних ділянок.

“Роботу людей ми перенесли на другий етап евакуації. Перший — це робота НРК: заїхати на лінію зіткнення та витягти пораненого. Другий — передати пораненого екіпажу медевака. Так ми зменшуємо ризик для водія, медика і санітара. А також зберігаємо життя пораненому, якого за інших обставин мали б виносити люди”, — розповів фонду оператор НРК “Мауль” Першого окремого медичного батальйону з позивним “Міллер”.

Також НРК цінні як логістичний інструмент: через небезпеку ротацій військові можуть по кілька місяців перебувати на позиціях без зміни. НРК дають змогу підвозити їм воду, їжу та боєприпаси, не наражаючи на ризик людей і транспорт.

Фонд збирає кошти не лише на закупівлю НРК, але на створення інфраструктури для них

Щоб роботизований комплекс міг виконувати місії на передньому краї, самого НРК недостатньо — потрібна повноцінна інфраструктура: техніка та комплектувальні деталі, обладнання для командного пункту, засоби зв’язку (Starlink), системи РЕБ, керування та транспорт. У межах RoboBro “Повернись живим” розбудовує саме ці спроможності підрозділів.

“Роботизація — це про те, щоб там, де це можливо, передавати функції людини НРК чи іншому засобу. Життя наших людей — найцінніше, тому все, що можна перекласти на залізо, потрібно перекладати. У проєкті RoboBro ми фокусуємося на логістиці та евакуації, щоб не наражати військових на небезпеку. Хочемо підштовхнути та розвинути цей напрям у війську до рівня, якого зараз досягли БпЛА”, — каже Олег Карпенко, заступник директора Фонду “Повернись живим”.

Постачання благодійних НРК до війська вже має перші результати

Непублічно “Повернись живим” підтримує напрям евакуації за допомогою НРК із січня 2026 року. За цей час передані НРК допомогли врятувати 42 людини. Серед прикладів — військовий з позивним “Грек”, якого евакуювали за допомогою двох комплексів після того, як перший уразив FPV-дрон просто під час місії. Військовослужбовець “Ара” понад п’ять годин провів із накладеними турнікетами, доки НРК не доправив його до місця надання медичної допомоги. Побратима з позивним “Манюня” після поранення спочатку виносили вісім людей, а завершив евакуацію роботизований комплекс.

“З початку року ми змогли евакуювати за допомогою НРК понад 120 людей із місць, куди не змогла проїхати машина. Тому я переконаний, що використання НРК у війську — це дуже перспективний напрям”, — розповів командир взводу роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр з позивним “Бустер”.

Які підрозділи вже долучилися до проєкту та як його підтримати

На початковому етапі до RoboBro увійшли Перший окремий медичний батальйон, 92-га ОШБр, 93-тя ОМБр, 95-та ОДШБр, 110-та ОМБр, Департамент активних дій ГУР та 125-та ОВМБр.

Дізнатися більше про проєкт, підтримати RoboBro та долучитися до порятунку життів поранених можна на сайті ініціативи.

Нагадаємо, у Донецькій обласній військовій адміністрації спрямували додаткову субвенцію на підтримку військових частин, які боронять регіон. На закупівлю необхідного їм направили майже п’ять мільйонів гривень.