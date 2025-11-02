Вся Донецька область залишилася без електропостачання через аварійне відключення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

2 листопада 2025 року вся підконтрольна українському уряду територія Донецької області залишилася без електропостачання. Причина — російські удари по електроінфраструктурі країни. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці.

Про проблеми зі світлом повідомив голова ДонОВА Вадим Філашкін.

“Вся Донеччина — знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення. Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області відновлять”, — написав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, першими про зникнення електропостачання повідомили у Краматорській, Слов’янській та Дружківській військових адміністраціях.