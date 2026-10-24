Втрати росіян біля Добропілля за два місяці зросли вдвічі, українські військові утримують місто

Добропілля станом на 24 жовтня 2026 року на мапі DeepState

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Окупанти, які намагаються захопити Добропілля, щомісяця зазнають дедалі більших втрат у смузі оборони Першого корпусу Нацгвардії “Азов”. Загарбники щодня намагаються проникнути до міста невеликими групами, однак українські військові продовжують його утримувати.

Про це розповів офіцер Першого корпусу НГУ “Азов” із позивним Лірик в ефірі “Армія TV”.

За його словами, 15 жовтня в смузі оборони корпусу зафіксували рекордні втрати російських військових за добу: 240 загиблих і 72 поранених. Ще одного росіянина взяли в полон.

Загальні втрати окупантів у смузі корпусу також зростають. Якщо в серпні вони становили до двох тисяч військових на місяць, то зараз перевищують чотири тисячі, стверджує офіцер.

Лірик пояснив, що російські командири намагаються приховати реальні втрати й невдачі, зокрема за допомогою постановочних відео зі встановленням прапорів.

“Насправді командири російських армій воюють «в кредит». Говорять про те, що населені пункти захоплені, але насправді це не відповідає дійсності”, — сказав військовий.

Через неправдиві доповіді російське командування планує подальші дії від рубежів, яких його війська насправді не досягли. Це призводить до так званого дружнього вогню.

“Противник знищує сам себе, вважаючи, що в тому місці не має бути їхніх сил, або навпаки вони мають бути. Картина дуже сумна для них”, — додав офіцер “Азову”.

Раніше Росія неодноразово заявляла про нібито оточення та захоплення Добропілля. Однак незалежні джерела та українські військові цього не підтверджують.