“Втратила пам’ять після влучання в будинок”: з Дружківки евакуювали постраждалу жінку та подружжя

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з оточеної боями Дружківки 84-річну жінку, яка втратила памʼять через влучання в будинок. Окрім неї у безпеку вирушило 72-річне подружжя. Нині у фронтовому місті залишаються ще близько 7 тисяч людей.
Про це розповіли у поліції Донецької області.
За їхніми даними, до відкритого вторгнення у Дружківці мешкали більш як 55 тисяч людей, однак нині там залишаються близько 7 тисяч цивільних. Більшість з них – літні, які не наважуються залишити свої домівки. Правоохоронці наголошують, що “нерішучість може коштувати життя”.
Так, вони розповіли історію 84-річної місцевої Валентини Миколаївни, у будинок якої влучив російський снаряд. Через труєння чадним газом вона втратила свідомість.
“Прокинулась і не зрозуміла, як я лежу, прийшли хлопці, витягли мене”, – розповіла Валентина.
За словами поліціянтів, це все, що жінка пам’ятає про день, коли опинилась у лікарні. Завдяки небайдужим людям постраждалу вдалось врятувати та доставити до медзакладу, де лікарі діагностували їй втрату пам’яті та можливості пересуватись самостійно.
“Білі Янголи” вивезли пацієнтку з небезпечного міста та передали до медеваку для подальшої евакуації у тиловий регіон країни.
Крім того, поліціянти евакуювали 72-річне подружжя разом з хатніми улюбленцями – 14-річною кішкою Пушею та 16-річною собакою Жулею. Разом з тваринами подружжя їде у Дніпропетровську область.
Нагадаємо, за березень 2026 року з Дружківської громади евакуювали понад 4 тисячі місцевих. Серед них — 25 дітей. Станом на початок квітня у громаді ще проживають понад 7,5 тисяч людей. Усіх закликають виїжджати з прифронтової громади.