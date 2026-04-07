“Втратила пам’ять після влучання в будинок”: з Дружківки евакуювали постраждалу жінку та подружжя

Евакуація з Дружківки у квітні 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з оточеної боями Дружківки 84-річну жінку, яка втратила памʼять через влучання в будинок. Окрім неї у безпеку вирушило 72-річне подружжя. Нині у фронтовому місті залишаються ще близько 7 тисяч людей.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

За їхніми даними, до відкритого вторгнення у Дружківці мешкали більш як 55 тисяч людей, однак нині там залишаються близько 7 тисяч цивільних. Більшість з них – літні, які не наважуються залишити свої домівки. Правоохоронці наголошують, що “нерішучість може коштувати життя”.

Так, вони розповіли історію 84-річної місцевої Валентини Миколаївни, у будинок якої влучив російський снаряд. Через труєння чадним газом вона втратила свідомість.

“Прокинулась і не зрозуміла, як я лежу, прийшли хлопці, витягли мене”, – розповіла Валентина.

За словами поліціянтів, це все, що жінка пам’ятає про день, коли опинилась у лікарні. Завдяки небайдужим людям постраждалу вдалось врятувати та доставити до медзакладу, де лікарі діагностували їй втрату пам’яті та можливості пересуватись самостійно.

“Білі Янголи” вивезли пацієнтку з небезпечного міста та передали до медеваку для подальшої евакуації у тиловий регіон країни.

Крім того, поліціянти евакуювали 72-річне подружжя разом з хатніми улюбленцями – 14-річною кішкою Пушею та 16-річною собакою Жулею. Разом з тваринами подружжя їде у Дніпропетровську область.

Нагадаємо, за березень 2026 року з Дружківської громади евакуювали понад 4 тисячі місцевих. Серед них — 25 дітей. Станом на початок квітня у громаді ще проживають понад 7,5 тисяч людей. Усіх закликають виїжджати з прифронтової громади.