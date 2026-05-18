Втратили батьків через атаку РФ: з оточеного боями Добропілля евакуювали двох дітей

Евакуйовані діти із Добропілля, травень 2026-го. Фото: з відео бригади "Рубіж"

Українські військові разом з екіпажем “Білого Янгола” евакуювали з оточеного боями Добропілля двох малолітніх дітей. Їхні батьки загинули через атаку російського дрона — за малечою деякий час доглядала бабуся. Літня жінка виїхала разом з ними до більш безпечного регіону.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Бійці 4-го батальйону оперативного призначення “Сила Свободи” бригади “Рубіж” разом з екіпажем “Білий Янгол” евакуювали з прифронтового Добропілля двох малолітніх дітей, які залишилися без батьків через російську атаку. Родина виїхала до Запорізької області у 2022-му, однак згодом вирішила повернутися до рідного міста.

Зазначимо, що обовʼязкова евакуація дітей з Добропілля розпочалася наприкінці липня 2025-го. На травень цього року там, офіційно, не залишилося неповнолітніх.

“Бувають такі випадки, батьки, не знаю як їх назвати, виїздять та оформлюють статус ВПО, а після повертаються в місто. Живуть в таких умовах, де діти знаходяться у підвалі. Це непоодинокі випадки, це ми бачили вже з окупованих міст”, — каже начальник відділу евакуації “Білий янгол” Геннадій Юдін.

Про трагедію правоохоронцям повідомила бабуся дітей. Жінка звернулася по допомогу після того, як дізналася про загибель доньки та зятя, які потрапили під удар дрона окупантів. Бійці “Сили Свободи” вивезли малечу разом із літньою жінкою у безпечне місце, нагодували та передали евакуаційній групі.

Як уточнили правоохоронці, нині всі вʼїзди до Добропілля контролюють російські безпілотники — те, що рухається, одразу стає мішенню. У самому ж місті практично не залишилося вцілілих будинків.

“Хлопчику 9 років, десь 2-3 клас. Я думаю, що він навіть ще не зрозумів, що таке школа. Ну а дівчинка не ходила ще туди навіть, їй 6 років. Я в таких умовах би ніколи не залишив, не знаю, як вони там жили”, — розповідає один з українських військових.

За словами Юдіна, на родину чекатиме тривалий процес відновлення. Побратими бійців, які брали участь в евакуації дітей, змогли вивезти тіла батьків.

Нагадаємо, евакуаційна група “Фенікс” вивезла із прифронтових Дружківки та Маяків ще чотирьох людей. Серед врятованих є дві дитини, одна з яких народилася у 2024-му. Їх доставили у більш безпечне місце.