“Втретє рятуються від війни”: з Сергіївки евакуювали родину з дітьми

Евакуація дітей з Сергіївки Андріївської громади, березень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Із Сергіївки Андріївської громади “Білі Янголи” евакуювали сімʼю з двома дітьми. Дівчата вирушили у безпеку з батьками та дідусем. Для родини це вже третій переїзд – вони покинули свій дім у Нью-Йорку, що під Торецьком. Загалом тоді правоохоронці врятували шістьох людей.



Про це розповіли у ГУНП Донеччини.

“Попрощались з другом Денисом, взяли все для уроків” – розповідають шестирічна Софія та восьмирічна Олександра, як готувались до своєї вже третьої в житті евакуації. Дівчат з батьками та дідусем правоохоронці вивезли з Сергіївки. Родина покинула свій дім у Нью-Йорку, що під Торецьком, ще у 2022 році.

“Тікали під снарядами, страшно. Наступного дня зателефонували сусіди й сказали: “Немає будинку ні нашого, ні вашого – приліт був. Батьківська хата теж розбита”, – згадує дідусь малечі.

Сім’я оселилась в Андріївці Краматорського району, а коли фронт наблизився й там стало неможливо жити через обстріли, переїхали в сусідню Сергіївку. Нині ж звідти від фронту – понад 20 кілометрів, однак росіяни гатять по населеному пункту дронами та авіабомбами. На березень 2026-го у селищі залишаються ще 17 дітей, з минулого року там триває обовʼязкова евакуація малечі.

Тепер родина Софії та Олександри вирушила в більш безпечний регіон України. У цю, як і попередні, евакуацію родина забрала і своїх чотирилапих: собаку та кота.

Того ж дня, уточнюють поліціянти, їм вдалося евакуювати 76-річну жінку з Миколаївки, яка потребувала медичної допомоги. Повітряний простір над містом також цілодобово контролюють російські дрони.

Евакуація з Донеччини триває, наголошують правоохоронці. Поліція допомагає виїхати безпечно – на броньованому автомобілі та під захистом від дронів. Звернутися по допомогу можна за номером телефону – 102.

Нагадаємо, з середини грудня 2025-го у Миколаївській громаді триває примусова евакуація родин з дітьми. Нещодавно через погіршення безпекової ситуації виїхати погодилася родина з Карпівки — матір з двома 15-річними доньками. Офіційно це остання малеча з селища, яка поїхала у безпеку.