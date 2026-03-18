Із Карпівки у Миколаївській громаді евакуювали останніх дітей: деталі

Евакуація останніх дітей з Карпівки, березень 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

З середини грудня 2025-го у Миколаївській громад триває примусова евакуація родин з дітьми. Нещодавно через погіршення безпекової ситуації виїхати погодася родина з Карпівки — матір з двома 15-річними доньками. Офіційно це остання малеча з селища, яка поїхала у безпеку.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Зі слів правоохоронців, залишатися у Миколаївській громаді стає дедалі небезпечніше: росіяни щодня б’ють по житлових кварталах, руйнують домівки, вбивають та травмують цивільних. З грудня минулого року там триває примусова евакуація сімей з дітьми.

“До січня у нас було все більш-менш нормально, а потім стало дуже гучно і страшно, почалися прильоти, я зрозуміла, що далі ситуація буде тільки гірша і наважилась виїхати разом з дітьми”, — каже жінка.

Родина розповіла, що наважитися покинути рідну домівку було важко, однак через російські атаки вибору не мали. Зі слів дітей, вони радіють, що їду у безпеку, а ще сподіваються вийти на офлайн навчання.

Поліціянти доставили сімʼю до тимчасового прихистку у Слов’янську. Надалі за допомогою волонтерів вони поїдуть у більш безпечний регіон України.

Зазначимо, раніше очільник Миколаївської МВА Володимир Проскунін розповідав Вільному Радіо, що на початок березня діти залишалися в таких населених пунктах громади:

Миколаївці – 63 дитини;

Райгородку – 12 дітей;

Карпівці – пʼять дітей.

За останній тижні охочих евакуюватися з Миколаївської громади побільшало, тож місцева влада залучає додаткові рейси. Також з порятунком допомагають волонтери, благодійники, екіпажі поліції та ДСНС.

Нагадаємо, днями екіпажі “Білий Янгол” вивезли з Миколаївки більше як 20 жінок та чоловіків, хлопчика, а ще котів. Людей забирали з кількох локацій, аби не влаштовувати скупчення в одному місці.