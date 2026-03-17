З Миколаївки евакуювали ще понад 20 людей, зокрема дитину

Евакуація з Миколаївки, березень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Через загострення ситуації охочих виїхати з Миколаївки стає дедалі більше. Нещодавно екіпажі “Білий Янгол” спільно з патрульною поліцією та загоном швидкого реагування Червоного Хреста вивезли з міста більше як 20 жінок та чоловіків, хлопчика, а ще котів.



Про це повідомили у поліції Донецької області.

За словами правоохоронці, нині кожна евакуація з Миколаївки – це ризик для життя. Деякі райони міста контролюють російські БпЛА, на цивільних і поліціянтів чатують дрони-“ждуни”. Подолати небезпечний шлях можна лише з антидроновим спорядженням та на броньованому транспорті.

Так, одну з крайніх евакуацій провели двома екіпажами, оскільки до поліції надійшло багато заявок на порятунок. Людей забирали з кількох локацій, аби не влаштовувати скупчення в одному місці. Більшість, кажуть поліціянти, – літні мешканці, які до останнього сподівалися залишитися у власних домівках.

“Цілу ніч гудить, літає, вибухає. Ми біля школи живемо, там навкруги вже все розбито”, – говорять місцеві мешканки.

Серед евакуйованих – жінка, яка опікується десятьма котами. Вона вивозила не лише власних улюбленців, а й тих, кого покинули господарі, розповіли правоохоронці.

Також дорогою “Білі Янголи” зупинялися на зупинках: там теж були люди, які чекали на порятунок. Загалом у межах евакуаційної операції вдалося вивезти понад 20 жителів Миколаївки, зокрема 11-річного хлопчика.

“Ми йшли пішки 18 кілометрів з Калеників. Утрьох ішли – я, дочка і зять. Летів дрон, побачив, що з нами чоловік – і вдарив перед ногами. Зятю ноги перебило, дочку поранило”, – розповіла одна з врятованих жінок.

Поліціянти доставили цивільних до безпечної локації. Надалі волонтери допоможуть їм дістатися до інших регіонів України.

Нагадаємо, 16 березня війська країни-агресорки атакували Миколаївку. Внаслідок обстрілу загинули людина, ще одна дістала поранень. У місті фіксували руйнування інфраструктури.