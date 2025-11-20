Підтримайте Вільне Радіо
Російські загарбники наприкінці доби 19 листопада атакували Слов’янськ за допомогою ударних дронів типу “Герань-2”. Остаточні наслідки удару в місті досі встановлюють, однак вже відомо про поранення одного цивільного чоловіка. Окрім цього, у Словнику фіксують руйнування.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Пораненого чоловіка вже госпіталізували, стверджують у міській ВА. Йому надають необхідну медичну допомогу.
Внаслідок ударів дронами у Слов’янську пошкоджені не менше 15 приватних будинків, а також два автомобілі.
Нагадаємо, у Слов’янській громаді замовили деревину й покрівельні матеріали, аби підготуватися до оборони. Ці товари обійшлися місцевому бюджету у близько три мільйони гривень, їх закупили напряму у постачальників через нагальну потребу.