Наслідки обстрілу Слов'янська ввечері 19 листопада. Фото: Вадим Лях

Російські загарбники наприкінці доби 19 листопада атакували Слов’янськ за допомогою ударних дронів типу “Герань-2”. Остаточні наслідки удару в місті досі встановлюють, однак вже відомо про поранення одного цивільного чоловіка. Окрім цього, у Словнику фіксують руйнування.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Пораненого чоловіка вже госпіталізували, стверджують у міській ВА. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок ударів дронами у Слов’янську пошкоджені не менше 15 приватних будинків, а також два автомобілі.

Нагадаємо, у Слов’янській громаді замовили деревину й покрівельні матеріали, аби підготуватися до оборони. Ці товари обійшлися місцевому бюджету у близько три мільйони гривень, їх закупили напряму у постачальників через нагальну потребу.