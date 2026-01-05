У Краматорській громаді є загиблий і поранена після обстрілу. Ілюстративне фото: Вадим Лях

Через серію ударів по Краматорській громаді, яка відбулася ввечері 4 січня, загинув чоловік, а також одна жінка зазнала поранень. Загалом протягом доби фіксували не менш як п’ять атак із різних видів зброї.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Як загиблий, так і поранена, народилися у 1996 році. Вони перебували у приватному секторі громади, коли по ній завдали трьох ударів поки невстановленим видом зброї. Удари відбулися від 19:10 по 19:30.

Раніше тієї доби у громаді фіксували ще дві атаки: о 10:35 дрон “Молнія” влучив у будівлю крамниці, а о 18:45 — ударний БпЛА бив по цивільній інфраструктурі.

Станом на вечір 4 січня остаточні наслідки ударів ще встановлювали, повідомили у Краматорській міськраді.

Нагадаємо, російська армія продовжує шукати способи обійти українські позиції навколо Лимана та паралельно намагається увійти в саме місто. Метою загарбників залишається подальше проникнення до Слов’янсько-Краматорської агломерації.