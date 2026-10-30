Ввечері 29 жовтня російські загарбники запустили по Слов'янську три авіабомби: є поранені

Наслідки атак по Слов’янську, вечір 29 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Наприкінці доби 29 жовтня російські військові атакували прифронтовий Слов’янськ з авіації: через розрив трьох авіабомб зазнали поранень дві жінки, їм надали допомогу амбулаторно. У місті фіксують нові руйнування житлової забудови та об’єктів соціальної сфери.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“На різних локаціях частково зруйновано девʼятиповерховий будинок і корпус навчального закладу — одного із найстаріших у Словʼянську. Пошкоджені щонайменше дев’ять багатоповерхових будинків, медзаклад, готель”, — так описав руйнування внаслідок вечірніх атак Вадим Лях.

Він зазначив, що по місту влучили дві 250-кілограмові, а також ще одна 500-кілограмова авіабомби.

Окрім описаної атаки, за вчорашню добу в Слов’янську та Мирному пошкоджені приватні та багатоповерховий будинки, а також автівки. Загалом поранені п’ятеро людей

Нагадаємо, на кінець жовтня 2026 року в зоні примусової евакуації дітей на Донеччині досі перебувають понад 1 700 дітей. Напередодні перелік територій для примусового виїзду вкотре розширили, тепер — на всі населені пункти Слов’янської та Краматорської громад.