 Ввечері 29 жовтня російські загарбники запустили по Слов'янську три авіабомби: є поранені
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Ввечері російські загарбники запустили по Слов’янську три авіабомби — поранені дві жінки

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Наприкінці доби 29 жовтня російські військові атакували прифронтовий Слов’янськ з авіації: через розрив трьох авіабомб зазнали поранень дві жінки, їм надали допомогу амбулаторно. У місті фіксують нові руйнування житлової забудови та об’єктів соціальної сфери.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“На різних локаціях частково зруйновано девʼятиповерховий будинок і корпус навчального закладу — одного із найстаріших у Словʼянську. Пошкоджені щонайменше дев’ять  багатоповерхових будинків, медзаклад, готель”, — так описав руйнування внаслідок вечірніх атак Вадим Лях.

Він зазначив, що по місту влучили дві 250-кілограмові, а також ще одна 500-кілограмова авіабомби.

Окрім описаної атаки, за вчорашню добу в Слов’янську та Мирному пошкоджені приватні та багатоповерховий будинки, а також автівки. Загалом поранені п’ятеро людей

Наслідки ударів авіабомбами ФАБ-250 та ФАБ-500 по Слов’янську Донецької області
Наслідки атак по Слов’янську, вечір 29 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях
Пошкоджена дев’ятиповерхівка у Слов’янську внаслідок російського авіаобстрілу 29 жовтня 2026 року
Наслідки атак по Слов’янську, вечір 29 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях
Руйнування житлових будинків у Слов’янську після удару трьома російськими авіабомбами 29 жовтня
Наслідки атак по Слов’янську, вечір 29 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях
Наслідки російського авіаудару по Слов’янську Донецької області ввечері 29 жовтня 2026 року
Наслідки атак по Слов’янську, вечір 29 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, на кінець жовтня 2026 року в зоні примусової евакуації дітей на Донеччині досі перебувають понад 1 700 дітей. Напередодні перелік територій для примусового виїзду вкотре розширили, тепер — на всі населені пункти Слов’янської та Краматорської громад.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...