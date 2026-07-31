Наслідки атаки по Краматорську 30 липня. Фото: ДСНС

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Наприкінці доби 30 липня російські військові запустили чотири 250-кілограмові авіабомби по прифронтовому Краматорську. Влучання прийшлося по спальному мікрорайону міста, зокрема один із боєприпасів влучив по багатоквартирному будинку.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“За попередньою інформацією, російські війська скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста. Одне з влучань прийшлось у багатоповерхівку. Станом на 22:00 відомо про двох поранених — жінка та дівчина”, — повідомили у пресслужбі міськради.

За даними кореспондентки Вільного Радіо в Краматорську, вибухи пролунали близько 20:40 вечора. Через атаку загорівся багатоквартирний будинок.

Оновлено: за даними ДСНС, у Краматорську внаслідок скидання російською авіацією чотирьох бомб постраждали троє людей. Один з ударів припав на 14-поверхівку, де виникла пожежа — рятувальники разом з працівниками Нацполіції врятували двох людей і передали їх медикам. Пошкоджені шість багатоквартирних будинків, автівки, заклади освіти та торгівлі, горів дах закладу освіти. Вогнеборці приборкали всі загоряння загальною площею близько 685 квадратних метрів.

Нагадаємо, у гуманітарній місії “Проліска” повідомили про ускладнення процесу евакуації цивільних із прифронтових громад Донецької області. Це пояснюють двома факторами: збільшенням інтенсивності ударів FPV-дронами й обстрілами, які все частіше відбуваються протягом доби.