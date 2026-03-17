Вирок суду. Ілюстративне фото: Pexels

Уродженця Маріуполя, який відбуває покарання в Одеській виправній колонії, визнали винним у шахрайстві. Перебуваючи за ґратами, він розміщував в інтернеті оголошення про продаж обігрівачів, а коли отримував передплату від покупців — припиняв спілкування. Жертвами схеми стали п’ятеро людей.

Про вирок у справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень. Імʼя обвинуваченого опублікували на сайті “Судова влада”.

Продавав неіснуючі обігрівачі: як чоловік організував шахрайську схему з колонії

За даними суду, Родіон Б., який уже мав судимості, всупереч забороні користувався в колонії мобільним телефоном із сім-карткою. Чоловік розміщував фейкові оголошення про продаж інфрачервоного обігрівача на одній з відомих платформ.

Насправді товару в чоловіка не було. Оголошення він створив лише для того, щоб знаходити довірливих покупців. У листуванні через месенджер фігурант переконував людей перераховувати передплату.

Наприклад 9 січня 2026 року одна з потерпілих переказала йому 4200 гривень через термінал. Того ж дня ще одна жінка після листування з “продавцем” відправила на вказану картку 4008 гривень також через термінал.

У всіх випадках фігурант обіцяв після передплати надіслати обігрівач через “Нову пошту”, але після отримання коштів більше не виходив на зв’язок.

Гроші потерпілі переказували на картку, оформлену на іншу жінку. Як встановив суд, вона не знала про злочинні наміри засудженого та лише виконувала його вказівки: знімала кошти, частину витрачала на продукти й одяг для передачі в колонію, а частину залишала собі як оплату за користування карткою.

У матеріалах справи йдеться про п’ять епізодів шахрайства. Загальна сума збитків склала 20 708 гривень.

У суді Родіон Б. повністю визнав провину. Також він пояснив, як телефон потрапив до колонії — його перекинули на територію через огорожу. Гаджет у чоловіка конфіскували.

Ще +2 роки позбавлення волі: рішення суду

Суд врахував, що чоловік раніше вже був засуджений. У 2019 році Іллічівський районний суд Маріуполя призначив йому 4 роки ув’язнення за грабіж, а у травні 2025 року Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області засудив його до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна у справі про незаконний обіг наркотиків.

Обвинуваченого визнали винним за ч. 2 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене повторно. За новим вироком суд призначив йому 2 роки позбавлення волі, а з урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк визначили як 5 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Потерпілі повідомили, що завдані збитки їм уже відшкодували й цивільних позовів не подавали.

Раніше ми розповідали про жителя Словʼянська, який зберігав гранати під диваном та в серванті. Чоловік отримав три роки позбавлення волі умовно.