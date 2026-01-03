Підтримайте Вільне Радіо
7 січня у Києві представники ЦНАП та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом для мешканців громади. Послуги надаватимуть за попереднім записом.
Про це повідомили в Центрі підтримки бахмутян.
У середу, 7 січня 2026 року, у столиці відбудеться виїзний прийом мешканців Бахмутської міської територіальної громади представниками Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.
Прийом триватиме з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Київ, провулок Машинобудівний, 28, кабінет 204 (Солом’янський район, станція метро “Шулявська”).
Під час прийому можна буде отримати такі послуги:
Прийом здійснюватимуть лише за попереднім записом за телефонами:
Консультації надають з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за цими ж телефонами або електронною поштою:
[email protected], [email protected].
Час прийому можуть коригувати з урахуванням щоденних графіків відключення електроенергії.
