ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

7 січня у Києві представники ЦНАП та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом для мешканців громади. Послуги надаватимуть за попереднім записом.

Про це повідомили в Центрі підтримки бахмутян.

У середу, 7 січня 2026 року, у столиці відбудеться виїзний прийом мешканців Бахмутської міської територіальної громади представниками Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.

Прийом триватиме з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Київ, провулок Машинобудівний, 28, кабінет 204 (Солом’янський район, станція метро “Шулявська”).

Під час прийому можна буде отримати такі послуги:

реєстрація місця проживання;

актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади;

внесення змін до відомостей про особу в РТГ;

зняття з задекларованого або зареєстрованого місця проживання;

отримання витягу з Реєстру територіальної громади;

подання повідомлення про пошкоджене чи знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій;

оформлення відстрочки від мобілізації;

отримання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Прийом здійснюватимуть лише за попереднім записом за телефонами:

представники ЦНАПу:

+380 99 667 92 06, +380 98 850 05 61,

представники відділу реєстрації:

+380 93 940 31 16, +380 68 851 50 89.

Консультації надають з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за цими ж телефонами або електронною поштою:

[email protected], [email protected].

Час прийому можуть коригувати з урахуванням щоденних графіків відключення електроенергії.

Раніше ми писали про те, скільки коштуватиме робота Бахмутської міськради у 2026 році.

