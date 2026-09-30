Вихідці з Бахмутської громади зможуть поспілкуватися із заступником голови ВА 10 жовтня: куди дзвонити

Заступник голови Бахмутської ВА Олександр Марченко відповідатиме на дзвінки вихідців громади 10 жовтня. Охочі зможуть поставити питання, які їх турбують. Як подзвонити посадовцю — читайте далі.

Про пряму лінію повідомили в Бахмутській міській військовій адміністрації.

Так, вихідці з Бахмутської громади зможуть подзвонити заступнику голови військової адміністрації Олександру Марченку в найближчий четвер, 10 жовтня. Посадовець відповідатиме на питання упродовж години — з 12:00 до 13:00.

Аби звернутися до Марченка та дізнатися необхідну інформацію, бахмутянам потрібно зателефонувати за номером: +38 (095) 024-50-75.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, Бахмутська громада хоче дізнатися про потребу переселенців у житлі в сільській місцевості. Місцева влада формує попередні списки з тих, хто зможе взяти участь в експериментальному проєкті.